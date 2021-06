Nytt stadfesta dødsfall etter kollapsen i Miami

utenriks

– I dag tidleg fann vi ein ny omkommen. Dermed er det funne ti døde. Vi har kontroll på 135 personar etter kollapsen. 151 er framleis sakna. Folka våre jobbar no med å revidere denne lista, seier ordførar Daniella Levina Cava i Miami-Dade fylke.

– Den fremste prioriteten vår er redningsaksjonen og det å finne menneske. Vi held fram og arbeider for å sjekke alle moglegheiter i søket, seier ho, ifølgje CNN.

Den tolv etasjar høge bygningen med 130 bueiningar i Surfside, rett nord for Miami Beach, kollapsa midt på natta medan folk sov.

Sidan har det gått føre seg ei desperat leiting etter overlevande i haugen av bygningsmassar, men ingen har vorte berga ut av ruinane i live sidan torsdag. Leitinga i ruinane er mødesam og går langsamt. I ein periode var innsatsen hindra av ein brann djupt nede i bygningsrestane, men denne er sløkt.

Fall åtte meter

Mannskapa jobbar døgnet rundt i 12-timarskift. Assisterande brannsjef i Miami-Dade, Raide Jadallah, skildrar redningsarbeidet som risikabelt.

– Vi snakkar om betong. Vi snakkar om stål. Kvar gong noko blir gjort, kjem det ein reaksjon, seier Jadallah til CNN.

Israel har sendt ein delegasjon med redningsarbeidarar til Florida for å hjelpe til med leitinga etter sakna. Blant dei som ikkje er gjort greie for, er mange jødar, både israelske og amerikanske, og det israelske teamet skal hjelpe det jødiske samfunnet i Florida med å leite etter og identifisere sakna og omkomne.

Ifølgje jødisk tru skal alle leivningar av døde, heilt ned til siste blodsdrope, helst blir berga og bli gravlagde så snart som mogleg.

Omfattande utbetringar nødvendige

Laurdag vart det kjent at ein sakkunnig åtvara mot strukturelle skadar på bygningen like nord for Miami Beach allereie i 2018. Dreneringa på flata rundt eit symjebasseng på bakkenivå har ikkje fungert slik ho skulle, noko som har ført til skadar på betongen i fundamentet og i ein garasje i bygningen.

Reparasjonane som var nødvendige, var anslått å koste rundt 76 millionar kroner. Det er førebels ikkje kjent om desse strukturelle skadane var årsaka til ulykka.

Dei lokale styresmaktene har kunngjort at dei skal gjennomføre tryggingskontrollar av alle bygningar som nærmar seg same alder som den samanrasa bustadblokka, rundt 40 år.

