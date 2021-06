utenriks

National Institute of Standards and Technology (NIST) har tidlegare mellom anna gjennomført dei offentlege undersøkingane etter terrorangrepet i New York 11. september 2001.

Dei vil no gå gjennomføre ei grundig etterforsking av kollapsen i Surfside utanfor Miami Beach. Dei vil ikkje vere ferdig «på ein dag eller to», seier DeSantis, ifølgje CNN.

(©NPK)