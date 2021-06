Smitten aukar i Russland - mange nøler med vaksinasjon

utenriks

Planen var at 30 millionar russarar skulle vore vaksinert mot covid-19 innan midten av juni, men hittil har knapt 21 millionar fått minst éin dose.

Dei utgjer 14 prosent av dei 146 millionar innbyggjarane i landet, noko som er nesten ein tredel færre enn venta. Berre 11 prosent er fullvaksinerte.

Samtidig er det ein kraftig auke i registrerte koronainfeksjonar. I byrjinga av juni låg talet på rundt 9.000 per dag, medan det ved jonsoktider vart registrert over 20.000 smittetilfelle på eit døgn.

Rundt halvparten av smittetilfella er registrerte i Moskva og omland og dessutan St. Petersburg.

Vaksine-hastverk

Russland var først ute i verda med å godkjenne ein koronavaksine – Sputnik V. Allereie i desember byrja landet med massevaksinasjon. Men medan fleire vestlege land no er på veg tilbake til ein meir normal kvardag, går situasjonen i Russland i feil retning.

Ein del skuldar på den tilbakelente haldninga til russarane når det gjeld å følgje smittevernreglar, samtidig som muterte og meir smittsame virusvariantar breier om seg.

Andre peikar på den manglande viljen hos russarane til å la seg vaksinere, noko som både blir inytt til vaksineskepsis og til eit offentleg narrativ om at utbrotet er under kontroll.

Det har heller ikkje hjelpt at statskanalen har framstilt andre koronavaksinar som farlege.

Obligatorisk vaksinasjon

Den trege vaksinasjonen kombinert med aukande smitte har ført til at styresmaktene i minst 14 regionar nyleg kravde at tilsette i mellom anna restaurantbransjen måtte vaksinere seg. Også for offentlege tenestemenn, butikktilsette, helsearbeidarar, lærarar og treningsinstruktørar vart vaksinasjon obligatorisk tidlegare i juni.

Påbodet er mellom anna innført i Moskva og St. Petersburg. I Moskva har styresmaktene gitt bedriftene beskjed om at dei bør permittere tilsette utan lønn viss dei nektar å la seg vaksinere. Dei har òg trua med å stengje bedrifter som ikkje når målet om at 60 prosent av dei tilsette skal ha fått minst éin vaksinedose innan 15. juli og begge dosane innan 15. august.

Frå måndag vil dessutan restaurantar, barar og kafear berre ta imot kundar som er vaksinerte eller som har vore koronasmitta i løpet av det siste halvåret, og som kan vise fram ein fersk og negativ koronatest.

– Desperate

Sett utanfrå meiner enkelte ekspertar at russiske styresmakter verkar desperate.

– Dei har måla seg sjølv inn eit hjørne, dei har ikkje noko val no, seier Judy Twigg, professor i statsvitskap ved Virginia Commonwealth University i USA.

– Dei skrytte så mykje av denne vaksinen at folk ikkje stoler på han. Deretter sette dei i verk ei rekkje tiltak som tydeleg var eit forsøk på å få det til å sjå ut som om regjeringa hadde alt under kontroll, at pandemien ikkje var noka stor sak. Og no er dei i ein situasjon, ikkje overraskande, der låge vaksinasjonsratar har opna for at deltavarianten kan komme inn, seier ho.

Kreml-talsmannen Dmitrij Peskov hevdar at det framleis er snakk om frivillig vaksinasjon i Moskva sidan dei som nektar, kan finne seg ein annan jobb.

Fleire tilsette meiner likevel at det er snakk om ei diskriminering av ikkje-vaksinerte. Blant dei som ikkje ønskjer vaksinasjon, er den populære skodespelaren Jegor Berojev. Nyleg stilte han opp på ei prisutdeling med ei gul stjerne festa til kleda, slik jødar måtte gå med i Nazi-Tyskland.

Han meiner vaksinasjon avgjer om du blir rekna som ein samfunnsborgar og får ta del i felles gode.

Falske vaksinepass

Like etter at ordføraren i Moskva kunngjorde at vaksinasjon skulle vere obligatorisk for visse yrkesgrupper, auka talet på nettsøk etter falske vaksinepass, ifølgje sosialantropologen Aleksandra Arkhipova.

Politiet har slått hardt tilbake, og no er minst 24 personar sikta for å ha selt falske vaksinepass.

Talet på tilbod i så måte har auka med rundt 19 prosent kvar einaste månad sidan mars, seier Evgenij Egorov, ein analytikar som jobbar for datatryggingsfirmaet Group-Ib.

Samtidig viser ei meiningsmåling utført av det uavhengige gallupinstituttet Levada at rundt 60 prosent av russarane ikkje ønskjer å vaksinere seg.

Haldningsendring?

Instituttleiar Denis Volkov meiner likevel at Russland kan stå overfor ei haldningsendring som følgje av at vaksinasjon har vorte obligatorisk både i delar av arbeidslivet og for å kunne nyte eit sosialt liv utanfor privatsfæren.

– Eg høyrer ofte at dei ikkje ønskjer å gjere det, at dei er redde for å gjere det og så vidare, men viss det er restriksjonar, og det er eit krav for å kunne reise, for offentlege tenester, eller på arbeid, ja då seier dei ja, seier Volkov.

Ifølgje visestatsminister Tatjana Golikova er den gjennomsnittlege vaksinasjonsraten nesten dobla i Russland den siste veka. No er det lange køar ved vaksinasjonssentera i Moskvas kjøpesenter.

Spørsmålet er om ein auka vaksinasjonsvilje vil føre til vaksinemangel. I midten av mai var det produsert drygt 33 millionar dosar i Russland, og mange vart eksporterte.

I fleire regionar er det rapportert om manglande leveransar, men ifølgje Kreml-talsmannen Peskov er det berre snakk om «førebelse logistikkproblem».

