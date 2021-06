utenriks

Alle EU og Schengen-landa står på lista over land viss borgarar ikkje slepper inn i USA på grunn av pandemien.

På eit pressetreff i Paris fredag seier utanriksminister Antony Blinken at USA ikkje kan setje ein dato for når dei opnar for innreise frå desse landa.

(©NPK)