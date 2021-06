Regjeringskoalisjonen i Polen har mista majoriteten i nasjonalforsamlinga

utenriks

Dei tre var kritisk til politikken til regjeringa, spesielt planane om å fase ut kolkraft.

Det er ikkje venta at den nye situasjonen vil føre til at regjeringa må gå, sidan den kan rekne med støtte frå småparti i viktige avstemmingar. Regjeringspartiet PiS (Lov og rettferd) og dei to mindre partnarane i koalisjonen har no 229 av dei 460 seta i nasjonalforsamlinga.

Regjeringa har hatt makta sidan 2015 og har hamna på kollisjonskurs med EU i ei rekkje saker som spenner frå sjølvstendet til domstolane til klimatiltak.

