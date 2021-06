Redningsmannskapa kjempar mot klokka i Miami

utenriks

102 personar er gjort greie for etter at det tolv etasjar høge bygget kollapsa halv to lokal tid torsdag morgon. Minst elleve av desse er skadde. Men framleis er 99 ikkje gjort greie for, og minst eitt dødsfall er registrert. Mange ventar engsteleg på nytt om sine næraste.

Lag på ti til tolv leitearbeidarar går inn på omgang med hundar og anna utstyr. Dei leitar til dei ikkje orkar meir, før ei ny gruppe overtek, forklarte Floridas brannsjef Jimmy Patronis torsdag.

– Dei kjem ikkje til å stoppe berre fordi det blir mørkt, sa han til den lokale TV-stasjonen WPLG.

Omfattande leitearbeid

Brannsjef i Miami-Dade fylke, Jason Richard, seier til CNN at samtidig som dei leitar, blir det arbeidd med å slå fast kvar redningsmannskapa trygt kan ferdast i ruinane.

Leitearbeidet starta på toppen av ruinane, der folk som i mindre grad sat fast, vart redda. Seinare heldt dei fram leitinga i område der det kunne høyrast lydar, før redningsmannskapa fortsette i parkeringsgarasjen til bygget.

I tillegg til hundane, blir det brukt lytteinstrument. Mannskapa stansar òg iblant for å rope inn i ruinane, før dei lyttar etter svar i form av stemmer, banking eller bevegelse.

– Så iblant stansar vi heilt opp, før alle berre blir heilt stille og lyttar, seier Richard.

Får hjelp fredag

Patronis opplyser at redningsmannskap frå heile delstaten er venta i Surfside fredag, for å avlaste folk som har jobba konstant sidan natt til torsdag lokal tid.

– Den største utfordringa er farten desse mennene og kvinnene må halde oppe. Den største utfordringa er å halde seg fokusert, sa Patronis til CNN.

– Dei kjem ikkje til å slutte å kjempe før kvart liv som kan reddast, er blitt redda, la han til.

Floridas guvernør Ron DeSantis har bede om krisehjelp, og president Joe Biden seier at dei føderale styresmaktene står klare til å bidra.

