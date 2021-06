Politiet: Fleire drepne og såra i knivangrep i Würzburg i Tyskland

utenriks

– Vi har arrestert ein mistenkt. Det er førebels ikkje noko som tyder på at det er ein gjerningsmann til. Det er ingen fare for innbyggjarane, skriv politiet i det bayerske distriktet Unterfranken på Twitter.

Politiet oppgir at dei arresterte gjerningsmannen etter å ha skote han. Mainfranken24.dei skriv at han vart skoten i beina.

Ifølgje Bild er seks såra i tillegg til dei drepne, DPA melder at fem er såra, medan BR24 skriv at det er heile 15. Politiet har berre oppgitt at fleire er drepne og såra, men ikkje kor mange. Gjerningsmannen hadde psykiske lidingar, ifølgje BR24.

Bild omtaler ein video som skal ha vorte teke av eit vitne på staden. På filmen kan ein sjå ein berrbeint mann med grå bukser og ein beigefarga trøye. Han veivar med ein kniv som er rundt 20 centimeter lang.

På videoen ser ein personar som prøver å halde han tilbake, og ein person roper at mannen har stukke ned ei kvinne. Det blir kasta ein stol mot han, og endå ein person prøver å stanse han med ein kjepp eller ein stokk.

Politiet ber folk om å ikkje spreie rykte og spekulasjonar. Dei har sett i gang ein stor aksjon, og dei har sperra av Barbarossaplatz i sentrum av byen.

Det bur rundt 130.000 personar i Würzburg, som ligg mellom Frankfurt og Nürnberg.