Iran på agendaen då Frankrike ønskte Blinken «velkommen heim»

Blinken heldt fram Europa-besøket sitt i den franske hovudstaden fredag, der han sjølv vaks opp.

– Kjære Tony. Det er ei stor glede å ønskje deg velkommen til Paris. Det er freistande å gå så langt som å seie velkommen heim, sa Yves Le Drian til den amerikanske kollegaen sin.

Blinken, som snakkar fransk, flytta til byen som barn på grunn av jobben til stefaren. Han budde der til han var ferdig med vidaregåande skule og flytta til USA for å studere.

Besøket er ein del av sjarmoffensiv til USA for å blåse nytt liv i forholdet til Europa etter at Joe Biden vart president.

Vil ha fortgang i Iran-samtalar

Men dei to ministrane gjorde meir enn å utveksle høfligheitsfraser. Eitt av temaa som vart diskuterte, var forsøket på å gjenopplive atomavtalen med Iran.

Blinken åtvara Iran og sa at USA på eit tidspunkt vil gi opp å slutte seg til avtalen igjen dersom samtalane i Wien trekkjer ut lenge.

– Det kjem eit punkt der det blir veldig vanskeleg å gå tilbake til standarden som vart sett i avtalen, sa Blinken på ein pressekonferanse med Le Drian.

– Vi forventar at iranske styresmakter tek dei endelege avgjerdene – som utvilsamt vil vere vanskelege – som gjer det mogleg å avslutte samtalane, supplerte den franske ministeren.

Libanon og Afghanistan

Dei to landa er òg samde om at dei saman vil leggje press på dei ansvarslege for den politiske krisa i Libanon.

– Vi veit kven dei er, sa Le Drian, medan Blinken sa at han «treng å sjå klart leiarskap i Beirut».

På pressekonferansen var Blinken også innom Afghanistan, der USA og Nato er i ferd med å trekke styrkane sine ut med mål om å avslutte det militære oppdraget innan 11. september. Han seier USA må sjå veldig nøye på om Taliban ønskjer fred.

– Vi ser fleire angrep mot afghanske sikkerheitsstyrkar fleire stadar i landet enn for eitt år sidan. Men dersom vi ikkje hadde starta tilbaketrekkinga, ville det heller ikkje hjelpt å fortsette som før. Det var ikkje noko alternativ, understrekar han.

Tok opp Russland-kontakt

Trass i at Frankrike og Tyskland ikkje fekk med seg EU-toppmøtet på å ta opp att toppmøte mellom leiarar i EU og Russlands president Vladimir Putin, held Le Drian fast ved at det er nødvendig med kontakt på høgt nivå.

– Europa må også ha høgnivåsamtalar med Russland, sa Le Drian kort tid etter at Joe Biden møtte Putin i Genève.

Møtte Merkel først

Før han kom til Paris, var Blinken i Berlin der han møtte statsminister Angela Merkel.

Ho seier der er aukande samforståing mellom USA og Tyskland om framveksten til Kina og eit Russland som markerer seg meir, sjølv om Tyskland har lagt seg på ei meir samarbeidsvillig linje overfor dei to landa.

