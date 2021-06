utenriks

– La oss ikkje gløyme at vi har ei europeisk befolkning der 40 prosent av dei over 60 framleis ikkje er fullvaksinerte, seier ECDCs overvakingssjef Bruni Ciancio til dansk TV 2.

ECDC reknar med at deltavarianten er 40 til 60 prosent meir smittsam enn alfavarianten.

Statens Serum Institut i Danmark seier at ein truleg er litt mindre verna mot deltavarianten når ein berre har fått éin dose. Med to dosar er ein godt verna. Dette er òg bakgrunnen for ECDCs tilråding.

