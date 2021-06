USA fordømmer angrep mot marknad i Tigray

utenriks

Ein oberst i det etiopiske forsvaret, Getnet Adane, avviste onsdag at angrepet var retta mot sivile. I staden hevda han at det ramma opprørarar «i sivile klede».

Både USA og FN krev ei rask og uavhengig gransking.

– Vi fordømmer sterkt denne forkastelege handlinga, seier talsmann for utanriksdepartementet Ned Price.

Han viser til at det har komme truverdige meldingar om at helsepersonell vart nekta tilgang til offera.

– Å nekte offer umiddelbart medisinsk hjelp er avskyeleg og heilt uakseptabelt, seier Price.

USA krev òg at dei som stod bak angrepet, blir stilt til ansvar, ei umiddelbar våpenkvile, uhindra tilgang for hjelpearbeidarar og vern for sivilbefolkninga.

– Over 50 drepne

Overlevande og helsearbeidarar har meldt at over 50 menneske vart drepne då marknadsbyen Togoga nordvest for storbyen Mekele vart ramma av to eksplosjonar ved lunsjtid tysdag. Talet på omkomne og såra er ikkje stadfesta.

– Eg såg med mine eigne auge 58 døde menneske, seier Negash Araya (47), som anslår at om lag 200 andre vart såra.

Ein annan overlevande, Birhan Gebrehiwet (20), som jobba på marknaden då angrepet skjedde, seier ho er sikker på at angrepet kom frå lufta.

Heimen hennar ligg rett ved marknaden og vart øydelagt i eksplosjonen. Ho seier òg at ho såg mange døde og såra.

– Frå lufta

Ein mann som vart alvorleg såra, og som no får behandling på eit sjukehus i Mekele, var vitne til to eksplosjonar, begge fyrte av frå eit fly, ifølgje slektningane til mannen.

Angrepet skjedde medan det i resten av Etiopia gjekk føre seg oppteljing etter valet på måndag på ny nasjonalforsamling. Den sju månader lange militære konflikten mellom regjeringa og Tigray-folkets frigjeringshær (TPLF) har ført til at ingen fekk stemme i Tigray.

TPLF var tidlegare den dominerande politiske grupperinga i Etiopia, men etter å ha komme på kant med statsminister Abiy Ahmed, forsterka dei den lokale maktbasen sin i Tigray, der dei har stor støtte sidan dei fleste innbyggjarane tilhøyrer Tigray-folket.

