Rudy Giuliani fråteken advokatløyvet

utenriks

Giuliani kom med bevisleg falske og villeiande utsegner om presidentvalet i fjor som Donald Trumps personlege advokat, fastslår domstolen, ifølgje New York Times.

I rettsavgjerda kjem domstolen fram til at Giulianis åtferd var ein trussel for allmenne omsyn og rettferdiggjer at han blir fråteken løyvet.

Giuliani leidde arbeid med å utfordre valtapet for Joe Biden i november i fjor juridisk, noko dei ikkje nådde fram med. Dei meinte at det hadde gått føre seg fusk, og at valmaskiner hadde vorte fiksa på.

