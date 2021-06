Pressa mot teknologigigantane aukar

utenriks

President Joe Biden bidrog sjølv til å auke presset då han førre veke utnemnde Lina Khan, ein krass kritikar av dei store teknologiselskapa, til å leie mektige Federal Trade Commission (FTC).

Den 32 år gamle jussprofessoren ved Columbia University blir rekna som eit juridisk stjerneskot og vekte oppsikt alt då ho som student ved Yale University i 2017 skreiv ei banebrytande avhandling om Amazons marknadsmakt.

Samtidig med utnemninga av Khan, er det no lovendringar på trappene i Kongressen, der både demokratar og republikanarar er kritiske til den store makta til teknologiselskapa.

Mange republikanarar skuldar dei sosiale media for å stengje konservative stemmer ute, medan andre er kritiske til den store marknadsmakta selskapa har.

Lovutkast

Eit omfattande utkast til lovendring, ført i pennen av demokraten David Cicilline, blir no behandla av justiskomiteen i Representanthuset. Dersom det blir vedteken, kan teknologiselskapa mellom anna få pålegg om å skilje populære plattformer ut frå anna verksemd.

Det vil i så fall vere Kongressens største innblanding i slik verksemd på rundt 20 år, då det var Microsofts marknadsmakt som bekymra dei folkevalde.

– Dette vil i så fall bli eit tungt løft, seier professor Rebecca Allensworth ved Vanderbilt University Law School. Ho er ekspert på USAs antitrust-lovgiving, som skal forhindre kartellverksemd og sikre fri konkurranse.

Ei slik lovendring kan komme til å resultere i årelang strid innan rettsvesenet, spår ho.

Blir etterforska

Teknologiselskapa vart lenge hylla som eineståande døme på amerikansk innovasjon og hadde ein høg status i Washington, ikkje minst under tidlegare president Barack Obama, då noverande president Joe Biden var visepresident.

Det tok brått slutt for to år sidan, då selskapa vart sette under etterforsking av Kongressen og stadig fleire byrja å stille spørsmål om personvern og bidraget selskapa hadde til å spreie hatefullt innhald.

Biden antyda i valkampen at ein burde vurdere å bryte opp teknologigigantane, og han sa òg at han ville sjå endringar når det gjeld det juridiske vernet til dei store sosiale media.

Store endringar

Lovutkastet som no ligg på bordet, vil innebere store endringar dersom det blir vedteke, mellom anna forbod mot å promotere eigne produkt og tenester og utestenging av konkurrentar på eigne plattformer.

Det vil òg gjere det langt vanskelegare for dei største selskapa å kjøpe opp konkurrentar, noko som har skjedd ei rekkje gonger dei siste åra.

Utkastet byggjer på konklusjonane frå ei 15 månader lang gransking, som vart gjennomført av ein underkomité i Representanthuset, leidd av Cicilline.

Granskinga konkluderte med at dei fire store teknologiselskapa har misbrukt marknadsmakta, både ved overfakturering, misbruk av dataa til brukarane og ved å krevje inngåing av strenge kontraktar.

Avviser

Teknologigigantane tilbakeviser skuldingane og åtvarar politikarane mot å hindre at marknadskreftene får rå, då dette ifølgje dei vil ramme både brukarar og mindre aktørar.

Får Cicilline det som han vil, blir òg budsjettet til konkurransestyresmaktene i USA auka, slik at dei skal vere betre rusta til å kikke teknologigigantane i korta og stille dei til ansvar for eventuelle misferder.

Demokratane har fleirtalet i Representanthuset, men er avhengige av betydeleg støtte frå republikanarane i Senatet dersom dei skal ha håp om å få lovendringane vedtekne.

Senatet er i dag delt på midten med 50 representantar frå kvart parti, men visepresident Kamala Harris har dobbeltstemme og kan derfor avgjere saker i Demokratanes favør.

Saksøkt

Det amerikanske justisdepartementet anla saman med ei rekkje delstatar sak mot Google i oktober i fjor og skulda selskapet for å misbruke den dominerande rolla si som søkjemotor og annonseformidlar til å stengje konkurrentar ute.

I desember anla FTC saman med så å seie alle dei amerikanske delstatane sak mot Facebook, med krav om at selskapet selde ut Instagram og meldingstenesta WhatsApp.

Også i Europa aukar presset på teknologigigantane. Seinast tysdag opna EU-kommisjonen formell etterforsking for å avklare om Google bryt konkurransereglane i unionen og fremjar sin eigen annonseteknologi på kostnad av andre publisistar, annonsørar og tenester.

Frå før er Apple saksøkt, skulda for å misbruk av marknadsmakt gjennom strøymetenesta si for musikk, og EU skuldar òg Amazon for å presse ut konkurrentar.

Fleire land

EU har tidlegare òg opna sak mot Facebook og planlegg òg å gjere det same med Amazon og Apple.

I Tyskland har ei lovendring gitt konkurransestyresmaktene utvida fullmakt i saker mot dei store selskapa. På ein dryg månad har konkurransetilsynet i landet kunngjort gransking av Amazon, Google og Apple.

Tidlegare denne månaden starta òg Storbritannia ei gransking av Facebook. Den er separat frå EUs gransking, men den tidlegare medlemmen skal samarbeide tett med EU-kommisjonen.

(©NPK)