Leivningane av 761 personar funne ved tidlegare skuleområde i Canada

utenriks

Gravfunnet er gjort ved den tidlegare kostskulen Marieval Indian Residential School i Saskatchewan i Canada.

Funnet kjem veker etter at leivningane av 215 barn vart funne i umerkte graver ved ein annan tidlegare kostskule i provinsen British Columbia.

Internatskulen ligg rundt 140 kilometer aust for byen Regina. Den var i drift frå 1899 til 1997. New York Times skriv at det ikkje kjent korleis barna døydde, men tidlegare elevar fortel om seksuelt misbruk og fysisk og psykisk vald, og det var òg sjukdomsutbrot.

Canadiske urfolksgrupper har bede styresmaktene granske alle dei tidlegare skulane for urfolk.

Mange av internatskulane for urbefolkninga i Canada vart drivne av Den katolske kyrkje. Skulane vart brukte for å få barna til å vende sin eigen kultur ryggen, og tileigne seg vestleg kultur. Dei var i drift frå 1831 til 1996, og det var minst 130 slike skular i Canada.