Hongkongkinesarar i kø for siste utgåve av Kina-kritisk avis

utenriks

Mange avisseljarar vart utselde i løpet av minutt, og det danna seg lange køar då Hongkongs innbyggjarar strøymde til for å kjøpe den aller siste utgåva av den demokrativenlege avisa Apple Daily i morgontimane.

Den populære avisa som jamleg har utfordra det kinesiske regimet, vart tvinga til å stengje etter 26 år etter at Kina introduserte ei ny tryggingslov og sperra kontoane deira.

Den plutselege nedlegginga av avisa blir sett på som nok eit tap for fridomsrørsla i Hongkong, og det har forsterka uroa for om det internasjonale finanssenteret kan bli verande eit knutepunkt for medium når Kina held fram med å slå ned all kritikk.

Den siste framsida viste avisa sine eigne journalistar som vinka farvel til folkemengda utanfor redaksjonslokala.

I eit avskjedsbrev til lesarane skriv ein av redaktørane, Chan Pui-man, at «pressefriheten ble et offer for tyranniet».

Han vart sjølv arrestert av styresmaktene førre veke, skulda for «å ha samarbeidet med utenlandske krefter for å sette den nasjonale sikkerheten i fare».

(©NPK)