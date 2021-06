FN-byrå: Pandemien har fått fleire til å bruke narkotika

utenriks

FNs kontor for narkotikanedkjemping og kriminalitet (UNODC) fryktar at pandemien òg vil føre til at den ulovlege dyrkinga av opiumvalmuar og kokablad aukar.

Den aukande narkotikabruken blir knytt til den økonomiske krisa som har komme i kjølvatnet av pandemien og meir arbeidsløyse verda over.

– Den nye rapporten viser at narkotikamarknadane har teke opp att operasjonane raskt etter at dei først vart avbrotne i byrjinga av pandemien i fjor, uttaler UNODC i samband med publiseringa av årsrapporten til byrået torsdag.

(©NPK)