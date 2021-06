Endå eit gravfunn på canadisk skuleområde

utenriks

Talet på graver er ikkje spesifiserte, men funne på den tidlegare Marieval Indian Residential School i provinsen Saskatchewan er det største i landet til no, melder CBC og Global News.

Detaljar rundt funnet blir lagt fram torsdag morgon lokal tid, ifølgje canadiske medium.

Internatskulen ligg rundt 140 kilometer aust for byen Regina. Den var i drift frå 1899 til 1997.

Canadiske urbefolkningsgrupper har bede styresmaktene om å granske alle dei tidlegare skulane i landet for urfolk etter at det for nokre veker sidan vart funne ei massegrav med leivningar av 215 barn ved ein tidlegare internatskule i Kamloops i provinsen British Columbia.

Mange av internatskulane for urbefolkninga i Canada vart drivne av Den katolske kyrkja. Skulane vart brukte for å få barna til å vende sin eigen kultur ryggen, og tileigne seg vestleg kultur. Dei var i drift frå 1831 til 1996, og det var minst 130 slike skular i Canada.

(©NPK)