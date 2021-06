Chauvin får truleg over 20 års fengsel for drapet på George Floyd

utenriks

Afroamerikanske George Floyd døydde medan Chauvin pressa kneet sitt mot halsen og nakken hans i over 9 minutt under ein arrestasjon i Minneapolis 25. mai i fjor. Floyd var mistenkt for å ha brukt ein falsk dollarsetel.

Den 21. april i år vart Chauvin kjend skuldig på alle tiltalepunkt, og det mest alvorlege er forsettleg drap.

Påtalemakta har lagt ned påstand om 30 års fengsel, medan strafferamma for dei tre lovbrota er høvesvis 45, 25 og 10 års fengsel.

Fleire advokatar spår på førehand at han vil bli dømt til 20–25 års fengsel, skriv Minneapolis-avisa StarTribune.

Sjeldan hending

Det vil etter alt å dømme bli andre gong i moderne historie i delstaten Minnesota at ein politimann blir send i fengsel for å ha drepe ein sivil person medan han har vore på jobb, skriv avisa vidare.

Rettsmøtet finn stad i Hennepin distriktsdomstol klokka 13.30 lokal tid, klokka 20.30 norsk tid.

I rettsdokument blir Chauvins handling omtalt som «vondsinna» og eit «forferdeleg misbruk» av stillinga som politimann.

Dommar Peter Cahill har slått fast at det er fleire straffeskjerpande forhold i saka, mellom dei at Chauvin ikkje fjerna kneet sjølv om Floyd fleire gonger sa at han ikkje fekk puste.

I alt fire politibetjentar deltok i arrestasjonen, og alle fire har fått sparken og vorte tiltalte. Rettssaka mot dei tre andre blir gjennomførte seinare.

Stor feiring

Då Chauvin vart kjent skuldig i april, vart avgjerda feira av mange amerikanarar som kjempar mot rasisme og politivald.

Floyd er verken den første eller siste svarte amerikanaren som har vorte drepen som følgje av brutal maktbruk frå politiet etter at dei er stansa etter mistanke om mindre lovbrot.

Men sidan Floyds dødskamp vart filma av då 17 år gamle Darnella Frazier, og videosnutten delt i sosiale medium, førte hendinga til masseprotestar ikkje berre i amerikanske byar, men også i andre delar av verda.

Frazier har seinare fått Pulitzerprisen for videoen.

– Det endra meg. Det endra korleis eg ser livet. Det fekk meg til å forstå kor farleg det er å vere svart i USA, skreiv Frazier på Facebook på årsdagen for Floyds død.

Som følgje av masseprotestane har Black Lifes Matter-rørsla vorte kjend over heile verda, og orda til Floyd, «I can't breathe», har vorte eit slagord mot rasisme og politivald.

(©NPK)