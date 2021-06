Amerikansk semje om gigantavtale om satsing på infrastruktur

utenriks

Tidlegare torsdag vart det kjent at sentrale senatorar hadde komme fram til semje om ein plan, og at dei sat i møte i Det kvite hus.

Den politiske usemja i USA er stor, og arbeidet med planen har vore vanskeleg. Onsdag kom likevel eit avtaleutkast på plass, etter at dei mest ambisiøse forslaga var lagde vekk.

– Vi har komme fram til ein avtale. Ei gruppe senatorar – fem demokratar og fem republikanarar – har komme saman og fremja ein infrastrukturavtale som vil skape millionar av amerikanske arbeidsplassar, skriv Biden på Twitter.

Planen krev at minst 60 av 100 senatorar stemmer for, og at han får fleirtal i Representanthuset.

Dukka opp

Biden dukka overraskande opp framfor kameraa utanfor Det kvite hus saman med gruppa med senatorar torsdag. Presidenten fastslo at ikkje alle fekk det som dei ville, men at andre prioriteringar Det kvite hus har, skal bli gjennomførte på separat vis gjennom ein annan budsjettprosess.

Detaljane i planen er enno ikkje kjende, men kompromisset inneber at det blir sett inn 559 milliardar dollar i nye midlar, og kan ifølgje AP opne døra for forslaget til presidenten om å bruke opptil 4.000 milliardar dollar seinare.

Avtalen kjem etter fleire veker med forhandlingar på Capitol Hill, der demokratar og republikanarane har diskutert både storleiken på pakken og finansieringa.

Strid om finansiering

Representanthusets leiar Nancy Pelosi ønskjer avtalen velkommen, men legg til at han må komme saman med Bidens andre mål.

– Dette er viktig, seier Pelosi.

Hovudproblemet har vore å finansiere den enorme satsinga. Biden har kravd at det ikkje blir innført nye skattar for folk som tener mindre enn 400.000 dollar. Republikanarane har på si side ikkje vore villige å auke skattane utover mindre justeringar.

– Vi finpussar framleis på detaljane, men frå min ståstad er det betalt for, seier republikanaren Susan Collins, ein av dei ti senatorane som møtte Biden i rundt ein halvtime torsdag.