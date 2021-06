64 personar stadfesta drepne i angrep på marknad i Tigray

utenriks

– Så langt er det 64 døde og 180 såra i Togoga. Luftangrepet var i eit marknadsområde, så mange, mange menneske vart såra, seier Mulu Atsbaha onsdag.

Han er helserådsgivar for Tigrays regionale administrasjon.

Tidlegare har helsearbeidarar og augnevitne meldt at over 50 menneske vart drepne og over 100 såra i luftangrepet i Togoga nord for Mekele. Fleire av offera var barn.

Ein etiopisk oberst erkjende onsdag at regjeringsstyrkane stod bak angrepet, men han hevdar at angrepet ramma opprørarar kledd i sivile klede, og seier at det ikkje var retta mot sivile.

(©NPK)