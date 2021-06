Teppefall for Hongkong-avis som utfordra Kina

utenriks

– På grunn av omstenda som rår i Hongkong, vil Apple Daily opphøyre i trykt form seinast laurdag 26. juni 2021. Den digitale utgåva vil slutte å vere tilgjengeleg seinast klokka 23.59 laurdag 26. juni, seier styret i ein kort uttale onsdag.

Kort tid seinare opplyste avisa at utgåva på torsdag blir den siste.

For ei snau veke sidan gjekk styresmaktene til aksjon mot avisa. Kontoar vart sperra, og fleire leiarar arresterte med heimel i tryggingslova som vart innført i fjor. Få dagar seinare vart òg ein leiarskribent i avisa arrestert.

To av leiarane blir skulda for å ha oppmoda til internasjonale sanksjonar mot Kina og Hongkong. Aksjonen var første gongen den omstridde lova vart brukt mot journalistar for noko dei hadde publisert. Apple Daily har vore tydeleg i forsvaret sitt av demokratiske rettar i Hongkong og har dei siste åra kritisert både lokale og kinesiske styresmakter for å innskrenke desse rettane.

Utan tilgang til eigne pengar har avisa ikkje vore i stand til å betale lønn eller dekke produksjonskostnadene. Styret varsla derfor nyleg at den kommande laurdagsutgåva kunne bli den siste.

Norske presseleiarar bekymra

Leiar Dag Idar Tryggestad i Norsk Journalistlag reagerer på det som skjer med Apple Daily.

– Arrestasjonane og kneblinga av eit uavhengig, redaktørstyrt medium er eit stort tilbakeslag for kampen om demokrati i Hongkong. Nyheita om at mediehuset no blir stengde er dessverre ikkje overraskande, men forsterkar alvoret og gir grunn til bekymring for situasjonen, seier Tryggestad til NTB.

Også generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund er bekymra for utviklinga i Hongkong.

– At Apple Daily må stengje på grunn av at styresmaktene har stengt tilgang til kontoane, er eit heilt tydeleg teikn på knebling av pressa. Landet har på kort tid gått frå relativt fri presse til langt verre forhold. Det blir stadig vanskelegare å drive kritisk journalistikk, og det gjeld særleg maktkritikk mot styresmaktene, seier ho.

Kopierer innhaldet

Før meldinga frå styret byrja nettbrukarar i Hongkong å laste ned innhaldet frå Apple Daily for å sikre det i tilfelle nettavisa vart lagd ned, skriv Hongkong Free Press.

Brukarar på nettstaden Reddit har starta ein kampanje for kopiere innhaldet frå nettsida og Youtube-kanalen til avisa.

Hongkong har lenge hatt ein rik lokal og internasjonal medieflora, men dei siste åra har pressefridommen fått betydeleg verre kår. USA er eitt av fleire vestlege land som har kritisert aksjonen til politiet mot Apple Daily og seier han undergrev pressefridommen og svekkjer ryktet til Hongkong som ein trygg stad å drive forretningar.

Strammar grepet

Den nasjonale tryggingslova vart innført i Hongkong av styresmaktene i Beijing, noko som utløyste store protestar i den delvis sjølvstyrte byen. Lova har forrang før alle andre lover og skal hindre handlingar som kan splitte Kina og undergrave statsmakta, og dessutan terrorhandlingar og anna åtferd som truar nasjonal tryggleik.

Brot på tryggingslova kan gi fengsel på livstid, men foreslegen normalstraff for mindre lovbrot ligg på under tre år.

Også bedrifter og organisasjonar kan straffast. I tillegg kan personar som ikkje er busette i Hongkong, bli stilte til ansvar for handlingar gjort utanfor byen.

Apple Dailys eig Jimmy Lai er blant dei som er dømde for deltaking i protestar som ikkje var godkjende. Han sonar for tida ein dom på 20 månader i fengsel.

Nyleg vart òg vallova i Hongkong endra, slik at regjeringa i Beijing får meir kontroll. Innbyggjarane i byen får velje færre kandidatar, medan fleire kandidatar skal veljast av ein komite som stort sett er Beijing-vennleg. Hongkongs direktorat for nasjonal tryggleik får myndigheit til å bakgrunnssjekke alle som stiller til val, og ein ny komité skal sikre at kandidatane er «patriotiske».

