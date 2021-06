Statue av Roosevelt blir fjerna utanfor USAs naturhistoriske museum

utenriks

Bronsestatuen har stått ved inngangen til The American Museum of Natural History ved Central Park i New York sidan 1940.

Den viser den tidlegare presidenten på ein hest med ein mann frå den amerikanske urbefolkninga på den eine sida og ein afrikanar på den andre.

I fleire år har statuen vorte kritisert for å symbolisere underkasting overfor kolonimakta og rasediskriminering.

Ifølgje The New York Times vedtok ein offentleg komité einstemmig å fjerne statusen måndag denne veka. Ifølgje avisa skal han no blir flytta til ein kulturinstitusjon som skal viast Roosevelts liv og politiske arv.

Vedtaket er gjort i The New York City Public Design Commission

Avisa bad onsdag om ein kommentar frå museet, men har førebels ikkje fått svar.

(©NPK)