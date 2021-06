Semje om oppgjer etter blokkeringa av Suez-kanalen

utenriks

Dette stadfestar representantar for partane. Men verken Stann Marine, advokatkontoret som representerer eigarane og forsikringsselskapa, eller ei talskvinne for kanalselskapet vil avsløre detaljar i prinsippavtalen.

Det økonomiske oppgjeret gjeld betaling for sjølve redningsoperasjonen og kompensasjon til kanalselskapet for bortfall av inntekter i dei seks dagane det gigantiske skipet Ever Given stengde for all gjennomfart.

Opphavleg kravde kanalselskapet 916 millionar dollar. Dette kravet vart seinare redusert til 550 million dollar.

Det Panama-registrerte skipet, som fraktar varer mellom Asia og Europa, har lege ankra opp i ei bukt på kanalen mens ein har venta på semje om det økonomisk oppgjeret.

