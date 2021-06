Fleire tital drepne i angrep mot marknad i Tigray

utenriks

To legar og ein sjukepleiar i regionhovudstaden Mekele seier til nyheitsbyrået AP at dei ikkje kan stadfeste kor mange som er døde. Ein av legane seier helsearbeidarar på staden har meldt om «over 80 døde sivile».

Av frykt for gjengjelding ønskjer helsearbeidarane som ytrar seg, ikkje å bli namngitte.

Såra som blir behandla på sjukehus i Mekele seier til helsepersonell at eit fly slapp ei bombe over marknaden i Togoga. Blant dei seks pasientane er ein toåring og ein seksåring, fortel ein sjukepleiar. Ein ambulanse med ein såra baby vart hindra og halden tilbake i to timar, og babyen døydde på veg til sjukehuset, seier sjukepleiaren.

Ein talsmann for Etiopias væpna styrkar og talskvinna til statsministeren har førebels ikkje svart på ein førespurnad om å kommentere angrepet.

Hindera av soldatar

Ein kolonne med ambulansar som prøvde å nå Togoga, fekk tysdag ettermiddag ordre frå soldatar nær byen Tukul om å gjere vendereis, opplyser helsearbeidarar. Seinare på dagen og onsdag, vart fleire ambulansar sende tilbake, men ei gruppe helsearbeidarar som valde ei anna rute, kom fram til staden tysdag.

Hailu Kebede, utanrikspolitisk talsmann i opposisjonspartiet Salsay Woyane i Tigray, seier eit vitne som flykta frå Togoga talte fleire enn 30 lik. Andre vitne fortel at dei så over 50 drepne.

Intense kampar

– Det var forferdeleg, seier ein tilsett i ein internasjonal bistandsorganisasjon, som seier han har snakka med kollegaer og andre som var på staden.

– Vi veit ikkje om flya kom frå Etiopia eller Eritrea. Dei søkjer framleis etter døde. Over 50 menneske vart drepne, kanskje endå fleire, seier han.

Det påstått angrepet skjedde samtidig som nokre av dei mest intense kampane sidan konflikten starta i november. Etiopiske styrkar får støtte frå nabolandet Eritrea i kampen mot leiarane i Tigray-#folk frigjeringsfront (TPLF), som har styrt Tigray som ein stat i staten.

(©NPK)