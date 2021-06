EU truar Ungarn med rettslege skritt mot LHBT-lov

utenriks

– Den ungarske lova er ei skam. Eg har bede dei ansvarlege kommissærane skrive eit brev til ungarske styresmakter der vi uttrykkjer den juridiske bekymringa vår før lova trer i kraft, seier leiaren av kommisjonen, Ursula von der Leyen, onsdag.

– Lova diskriminerer openbert folk på grunn av legninga si. Eg vil bruke myndigheita til kommisjonen til å sikre rettane til alle EU-borgarar, legg ho til.

Kan føre til bøter

I samband med eit ministermøte i Luxembourg tysdag har 14 EU-land bedne kommisjonen ta tak i saka. EU-kommisjonen kan gå til sak dersom ho meiner eit medlemsland bryt lovene i unionen. Dersom landet ikkje kjem med eit tilfredsstillande svar innan ein gitt tidsfrist, kan saka gå vidare til EU-domstolen og føre til bøter.

Lova forbyr framstilling av seksuelle minoritetar – inkludert homofile og transpersonar – i innhald retta mot barn. Det rammar mellom anna bøker, filmar og undervisningsmateriell.

Det blir òg forbode med reklame som framstiller homofile og transpersonar som vanlege medlemmer av samfunnet.

– Skal verne barn

Det omstridde forbodet er ein del av ein pakke som inkludere strengare straff for seksualisert vald mot barn og unge og skiping av eit «register over pedofile». Ungarns utanriksminister Péter Szijjártó forsvarte lova tysdag og seier ho er retta mot pedofile og skal verne barn. Samtidig seier styresmaktene at foreldre har einerett på å oppdra og lære barn om seksuelle legningar.

Sveriges EU-minister Hans Dahlgren reagerte kraftig på forklaringa til Szijjártó.

– Vi tek naturlegvis heilt avstand frå koplinga mellom pedofili og retten til å vere den ein vil og ha den legninga ein ønskjer. Det er grotesk, seier Dahlgren.

(©NPK)