Delta-utbrot gir reiseforbod for innbyggjarane i Sydney

Over 30 personar har fått påvist smitte med deltavarianten i eit utbrot som starta i området rundt den verdskjende stranda Bondi. Dette er det siste av fleire lokale utbrot i landet den siste tida.

Delstatsminister Gladys Berejiklian i New South Wales har innført restriksjonar den næraste veka i håp om å få bukt med utbrotet. Ikkje-nødvendige reiser ut av området er forbodne, og det er avgrensingar på sosiale samlingar. Sang og dans er ikkje lov, men barar og restaurantar kan framleis halde ope.

– Eg veit av erfaring at det er ein viss trøyttleik og apati rundt tiltaka mot viruset. Men dette er på eit vis eit nytt og farlegare virus, og den apatien må feiast unna, seier helseminister Brad Hazzard i New South Wales og ber folk følgje dei nye reglane.

Tiltaka dekkjer sju område og «ein svært stor del» av Sydneys fem millionar innbyggjarar.

Australia er eitt av landa som til no har lykkast best med å få kontroll over covid-19, med litt over 30.000 smittetilfelle og 910 dødsfall så langt.

Til no er det sett rundt 6,7 millionar vaksinedosar blant dei 25 millionane innbyggjarar i landet. Berre ein liten del av befolkninga har fått to dosar.

