Bidens valreform stranda trass samling i partiet

utenriks

Dei foreslåtte endringane i vallova skulle verne stemmeretten og sørgje for at fleire amerikanarar fekk moglegheit til å stemme. Dette har vorte eit brennheitt tema i amerikansk politikk i tida etter presidentvalet i fjor.

Målet med endringane var mellom anna å sikre moglegheita til stemme per post og til å førehandsstemme. Forslaget kom som ein reaksjon på at mange delstatar strammar inn valreglane, noko som i praksis kan bety at færre får moglegheit til å delta i val.

Sjølv om det er brei støtte blant veljarane på begge sider for å oppdatere vallova, sette republikanarane ein effektiv stoppar for forslaget i Senatet. Det var ikkje eingong sikkert at alle senatorane frå Demokratane kom til å stemme for forslaget, men til slutt la òg West Virginias Joe Manchin seg på linja til partiet. Han blir rekna som den demokraten som ligg nærast republikanarane.

Med stemma til Manchin, var det 50 stemmer for og 50 stemmer mot forslaget, medan det ville kravd minst 60 stemmer berre for å starte den formelle debatten om forslaget.

Biden seier at kampen «langt frå er over» og kallar avvisinga av forslaget «nok eit angrep på stemmeretten».

