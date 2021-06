USA når ikkje Bidens vaksinemål i juli

utenriks

Det kvite hus opplyste tysdag at landet ikkje ligg an til å nå Bidens mål om at 70 prosent av den vaksne befolkninga får første dose av koronavaksinen innan USAs nasjonaldag.

– Vi trur det vil ta nokre veker ekstra å gi 70 prosent av vaksne minst éin dose, seier Jeffrey Zients, som leier Det kvite hus' koronaresponsteam.

Det kvite hus seier på Twitter at 70 prosent av dei over 30 år no har fått første dose, og at 70 prosent av dei over 27 år vil ha fått éin dose innan 4. juli.

Bidens første mål om 200 millionar vaksinar innan dei første 100 dagane hans som president gjekk raskt. Men sidan har det gått gradvis tregare, og utfordringa no er å overtyde alle dei som er skeptiske til vaksinen.

(©NPK)