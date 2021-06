Pentagon Papers, lekkasjen som endra ein krig

utenriks

Takka vere den 30 år gamle varslaren Daniel Ellsberg fekk The New York Times og andre amerikanske medium tilgang til ein topphemmeleg Pentagon-studie. Den viste kor lite samsvar det var mellom det roseraude biletet amerikanske leiarar hadde teikna og Vietnamkrigens brutale røyndom.

Studien, som vart døypt «Pentagon Papers», var utarbeidd på oppdrag frå Robert McNamara, som var forsvarsminister under store delar av 1960-talet.

Ellsberg deltok i arbeidet, og han var sjølv i Vietnam på oppdrag frå amerikansk UD. Under opphaldet vart han overtydd om at krigen aldri kunne vinnast, noko amerikanske leiarar nekta å innrømme.

Etter at han kom tilbake til USA vart Ellsberg knytt til RAND Corporation, ei tankesmie som heilt sidan 1948 har drive forskings- og analyseverksemd for amerikanske styresmakter. Der fekk han tilgang til den strengt graderte studien han sjølv nokre år tidlegare hadde vore med på å utarbeide.

Kopierte i løyndom

I oktober 1969 vedtok han at studien måtte offentleggjerast og byrja i all løyndom å kopiere alle dei 7.000 sidene.

Kopieringa tok fleire månader, og dokumenta vart deretter smugla ut med hjelp frå kollegaen Anthony Russo, og dessutan dei to barna til Ellsberg på 10 og 13 år.

Ellsberg kontakta deretter fleire leiande demokratar som hadde kritisert krigføringa i Vietnam, blant dei William Fulbright og George McGovern, men ingen av dei ønskte å gå offentleg.

Kontakta journalist

Etter lang tids frustrasjon kontakta han deretter journalisten Neil Sheehan i The New York Times, som i mars 1971 fekk overlevert 43 av dei 47 binda i rapporten.

Sidan innhaldet var gradert, og vel vitande om at styresmaktene ville gjere alt for å hindre publisering, etablerte Sheehan og ei lita gruppe kollegaer kontor utanfor redaksjonslokala.

Fleire månaders intenst arbeid følgde, før redaksjonsleiinga vedtok å trasse åtvaringane frå advokatane til avisa. 13. juni 1971 var den første saka å finne på førstesida til avisa.

Artikkelen slo ned som ei bombe og avdekte korleis Det kvite hus frå første dag hadde ført offentlegheita bak lyset. Ei bølgje av protestar mot Vietnamkrigen følgde, og den politisk debatten vart hissig.

Nekta trykking

Administrasjonen til president Richard Nixon gjorde alt for å stanse vidare publisering og lykkast med å få ein føderal domstol til å nekte avisa å trykkje fleire artiklar i serien.

Nixons nasjonale tryggingsrådgivar Henry Kissinger kalla Ellsberg «USAs farlegaste mann som for kvar ein pris må stansast», og 30-åringen gjekk i dekning på eit hotell i Boston.

Sidan The New York Times ikkje lenger fekk trykkje avsløringane, kontakta han Washington Post som var meir enn villige til å følgje opp.

Snart vart òg dei pålagde å stanse, men Ellsberg gjekk då vidare til aviser som Boston Globe og St. Louis Post-Dispatch og låg heile tida eitt steg framfor forsøket til styresmaktene på knebling.

Alliert i Senatet

Deretter fann Ellsberg ein alliert i demokraten Mike Gravel, som i all løyndom fekk overlevert tusenvis av dokumentsider i eit parkeringshus.

Gravel sat i bygningskomiteen i Senatet, som han kalla saman på kort varsel. Som einaste komitémedlem til stades las han dei neste tre timane opp frå dokumenta han hadde fått, før han braut saman i gråt, vel vitande om at referentane hadde fått med seg alt og at det heile dermed var offentleg.

Gravel sørgde samtidig for at over 4.000 dokumentsider vart vedlagt referatet, og for Nixon-administrasjonen var slaget dermed tapt.

Amerikansk Høgsterett oppheva til slutt forbodet til avisene mot vidare publisering, og innhaldet i Pentagon Papers vart kjent for heile verda.

Overgav seg

Ellsberg overgav seg til FBI, vart sikta for spionasje og rekna med å måtte vere resten av livet i fengsel. Men slik gjekk det ikkje.

Amerikanske medium avdekte etter kvart korleis styresmaktene hadde gjort seg skuldig i ei rekkje lovbrot i jakta på han, mellom anna ved å bryte seg inn hos psykologen hans i håp om å finne papir som kunne nyttast til å sverte og svekkje truverdet hans.

Det vart òg lekt med tanken om likvidasjon, og fleire av dei som deltok, vart seinare sentrale skikkelsar i Watergate-skandalen som felte Nixon.

Tiltalen mot Ellsberg vart til slutt trekt, og i alle år sidan har han vore ein iherdig talsmann for fred og ein sterk kritikar av krigføringa til USA.

Naiv og uansvarleg

Den i dag 90 år gamle Ellsberg har dei siste åra markert seg som ein varm forsvarar av varslarar som Chelsea Manning, Edward Snowden og Julian Assange, som til liks med han sjølv blir skulda for svik og forræderi etter å ha kikka makthavarar i korta og offentleggjort hemmelegstempla materiale.

– Det er både naiv og uansvarleg for vaksne menneske å feste lit til den informasjonen vi får frå leiarane våre om utanrikspolitikk, krig og fred. Det er heilt avgjerande med andre kjelder til informasjon, slo Ellsberg fast for nokre år sidan.

– Vi burde hatt minst éin lekkasje som Pentagon Papers kvart år, meiner den gamle varslaren.

