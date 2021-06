utenriks

Nikkei-indeksen har dermed stige med 5,3 prosent sidan årsskiftet, og den ligg no 28,1 prosent over nivået han var på for eitt år sidan.

Den breitt samansette Topix-indeksen steig med 3,2 prosent tysdag, etter å ha falle med 2,4 prosent måndag. Indeksen har hittil i år stige med 8,6 prosent og ligg 23,5 prosent over nivået for eitt år sidan.

(©NPK)