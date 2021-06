Hongkong-leiar seier media ikkje må undergrave styresmaktene

utenriks

Hongkong har lenge hatt ein rik lokal og internasjonal medieflora, men dei siste åra har pressefridommen fått betydeleg verre kår. Førre veke vart kontoane til avisa Apple Daily avsperra og fleire leiarar arresterte.

To leiarar er sikta for brot på den omstridde tryggingslova som vart innført i fjor og blir skulda for å ha oppmoda til internasjonale sanksjonar mot Kina og Hongkong.

– Det er ikkje noko problem å kritisere regjeringa i Hongkong, men dersom målet er å eggje til aktivitetar som undergrev regjeringa, er det sjølvsagt noko heilt anna, seier Carrie Lam a ho vart spurt om aksjonen mot avisa og pressefridommen.

Til liks med andre tenestemenn seier Lam at saka mot Apple Daily ikkje er eit angrep på «vanleg journalistisk arbeid» og seier avisa med dekninga si prøver å undergrave den kinesiske tryggleiken.

USA er eitt av fleire vestlege land som har kritisert aksjonen til politiet mot Apple Daily og seier den undergrev pressefridommen og svekkjer rykte til Hongkong som ein trygg stad å drive forretningar.

– Ikkje prøv å skulde styresmaktene for å bruke tryggingslova til å undertrykkje media eller kvele ytringsfridommen. Alle skuldingane frå USA er feil, er eg redd, held Lam fast på.

(©NPK)