El Salvador skal granske forsvinningar under borgarkrigen

Avgjerda måndag er basert på ei rettsavgjerd frå november 2017. Ein person som ikkje blir namngitt har bede om gransking av «handlingene til medlemmer» av den no nedlagde nasjonale politistyrken PN og dei væpna styrkane i landet.

Dei tre sakna er mora, faren og broren til personen som leverte inn kravet. Broren vart arrestert av sivilkledde menn i hovudstaden San Salvador 15. mai 1982. Foreldra hans forsvann to dagar seinare.

Retten slår fast at dei tre var offer for tvungne forsvinningar utførte av PN og forsvaret. Dei pålegg leiaren for påtalemakta å opne ei strafferettsleg etterforsking av forsvinningane, avklare tilstanden til offera og «sikte, dømme og straffe de ansvarlige».

Eit vitne fortalde familien at mannen som vart arrestert i 1982, vart ført til hovudkvarteret til politiet. Både dette vitne og foreldra hans forsvann òg kort tid etterpå.

Mannen som først vart arrestert var ifølgje retten involvert i «revolusjonær politisk aktivitet» då han forsvann. Foreldra tilhøyrde lokale samfunnsgrupper og kyrkjegrupper, som dei høgreorienterte styresmaktene den gongen såg på som venstreorienterte.

Over 75.000 menneske vart drepne i borgarkrigen, som varte til 1992.

