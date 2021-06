EU-land med kraftig kritikk av Ungarns LHBT-restriksjonar

utenriks

Kritikken kom fram då EUs europaministrar møttest i Luxembourg tysdag for å førebu eit toppmøte seinare i veka.

– Respektfull behandling av minoritetar, inkludert seksuelle minoritetar, bør det aldri stillast spørsmål ved, seier Tysklands EU-minister Michael Roth på veg inn til møtet. Også Belgia, Frankrike, Irland, Luxembourg og Nederland var blant kritikarane

Lova som vart vedteken i nasjonalforsamlinga før helga, forbyr bøker, filmar og anna innhald retta mot barn som viser andre legningar og forhold enn heterofile. Det er heller ikkje lov å vise homofile eller transpersonar som normale medlemmer av samfunnet. Ungarske styresmakter seier dei ønskjer å verne barn.

– Denne lova er berre mot pedofile. Den seier ikkje noko om seksuell legning blant vaksne. Den seier berre at når barn er under 18 år, så er all utdanning om seksuelle legningar utelukkande privilegiet til foreldra, seier utanriksminister Péter Szijjártó på veg inn til det same møtet i Luxembourg.

Forklaringa får Sveriges EU-minister Hans Dahlgren til å reagere kraftig.

– Vi tek naturlegvis heilt avstand frå koplinga mellom pedofili og retten til å vere den ein vil og ha den legninga ein ønskjer. Det er grotesk, seier Dahlgren. Han seier statsministeren og fleire av leiarane i EU-landa er i ferd med å skrive eit brev om saka.

