Domstol held oppe forbodet mot at Huawei skal byggje ut det svenske 5G-nettet

Det svenske Post- og telestyrelsen (PTS) tok avgjerda om at det kinesiske teleselskapet ikkje skal vere ein del av utbygginga av 5G-nettverket i landet. Etaten viste til eit nytt lovverk og støtte frå Säpo, den svenske tryggingstenesta, som meiner at Huawei vil utgjere ein tryggingsfare. Grunngivinga er at selskapet er kinesisk og dermed kan utnyttast til spionasje via det svenske nettverket.

Huawei har sjølv, og no nyleg i forhandlingar med den svenske Post- og telestyrelsen, avvist dette. Dei seier det ikkje er noka kopling mellom selskapet og kinesiske styresmakter.

– Sveriges tryggleik veg tungt, og forvaltningsdomstolen har vurdert at det berre er tryggingspolitiet og forsvaret som til saman har heilskapsbiletet når det gjeld tryggleik og trussel mot Sverige, seier leiar for domstolen, Ulrika Melin.

– Dette påverkar heile Sverige som ein digital nasjon, sa Kennet Fredriksen, som er leiar for Huawei i Norden, rett før vart avgjerda til domstolen vart gjord kjend.

