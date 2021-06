Danmark heilt ute av Afghanistan

utenriks

Danskane har vore ein del av det same Nato-oppdraget som Noreg òg har delteke i, men no er det over. USA har sagt at dei skal trekke seg ut innan 11. september, og Nato avsluttar det militære nærværet sitt.

Sidan januar 2002 har 37 danske soldatar falle i Afghanistan, medan ytterlegare sju er døde som følgje av sjukdom, ulykker eller andre årsaker. Til saman har 12.000 danskar tenestegjorde i landet.

Også Noreg er på veg ut av Afghanistan, men har tilbode å drive feltsjukehuset i Kabul ut året.

