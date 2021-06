Britney Spears klar til å uttale seg i retten

utenriks

Britney Spears skal fortelje sin versjon til dommaren i Los Angeles onsdag. I 13 år har faren kontrollert mellom anna pengane ho har tent som popstjerne. Truleg kan formuen hennar vere verd meir enn 50 millionar dollar, skriv AP.

Det er uvisst kva ho har tenkt å seie, men ifølgje amerikanske aviser er det venta at ho skal snakke via videooverføring, skriv BBC.

Berre finans

Dokument frå domsforhandlingane viser at ei verje regulerer mellom anna når Britney Spears kan møte sønene, som er 14 og 15 år gamle. Det er i dag faren til gutane Kevin Federline, som også er ein kjendisartist, som har full foreldrerett.

Domstolsforhandling i Los Angeles skal vurdere om faren Jamie Spears skal halde fram med å vere formyndaren til dottera si eller ikkje.

Frå 2008 til 2019 hadde faren full kontroll over det meste i livet hennar saman med ein advokat. I dag har han berre kontroll over det finansielle, men det skjer i samarbeid med ein stiftelse eller fond. Ein annan profesjonell, som er utpeika av domstolen, er i dag verje for det som gjeld dei personlege forholda hennar.

Rørsle

Artisten, som fyller 40 år i desember, har lenge prøvd å bli kvitt faren som verje. Dette har ført til ei rørsle kalla #freeBritney og filmdokumentaren «Framing Britney Spears».

I 2007 og i 2008, rett etter at ho fekk gutane, fekk ho psykiske problem. Det medførte mellom anna store oppslag og konfliktar med media, og paparazzoar følgde alle rørslene hennar.

Då ho mista retten til sønene sine, nekta ho å gi frå seg barna etter eit besøk. Etter kvart vart ho innlagd til psykiatrisk behandling, og ho vart raskt sett under verje.

Sjølv ber ikkje Britney Spears domstolen om at formyndarskapet skal avsluttast. I domspapir seier ho at det redda henne frå ein kollaps og frå å bli fullstendig utnytta og finansiell ruin. Ho meiner det òg førte til at ho greidde å reise seg som artist igjen.

Det ho ønskjer, er å ha meir å seie over korleis formynderiet blir drive. Ho er òg klar på at ho ønskjer faren ut.

