Svensk kvinne dømd for aktlaust drap på tre år gammal dotter

Jenta vart funnen død i januar 2020, ti månader etter at foreldra fekk tilbake omsorga for henne. Rettsmedisinarar fastslo at treåringen døydde av ein hovudskade i kombinasjon med underernæring og narkotiske stoff ho hadde fått i seg og som påverka medvit og anding.

Faren til jenta døydde i varetekt kort tid seinare, medan mora vart tiltalt for mellom anna drap, grov mishandling og brot på gravfreden. I desember i fjor vart ho dømd til fengsel i eitt år og ni månader for å ha vore årsaka til døden til jenta og for narkotikalovbrot.

Både kvinna og påtalemakta anka dommen frå tingretten i Norrköping.

