Statsvitarar trur ikkje på maktskifte i Sverige

utenriks

Sannsynet for at Sverige no får ei borgarleg regjering, er langt mindre enn at Stefan Löfven blir leiar for ei ny regjering, seier professor Johan Hellström ved universitetet i Umeå.

Professor Tommy Möller ved universitetet i Stockholm trur ikkje det blir nyval i Sverige.

– Det er ingen parti som vil ha eit ekstra val no, seier han.

Löfven har no ei veke på seg til å avgjere om han skal gå av eller kunngjere nyval. Ved førre korsveg tok det 134 dagar før ei ny regjering kom på plass. Det skjer neppe denne gongen, seier statsvitaren Jenny Madestam ved Södertörns høgskule.

– Nei, det kjem til å gå raskare denne gongen, seier ho.

