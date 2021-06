Statsministeren som nektar å sleppe taket

utenriks

Då Löfven vart statsminister i Sverige for første gong i 2014, var det berre eit par år sidan han hadde gitt seg som leiar for det mektige fagforbundet IG Metall og sagt ja til å bli partileiaren til Socialdemokraterna.

Svenskane hadde fått ein statsminister som var god til å forhandle med motstandarane sine og med ei heilt spesiell evne til å inngå kompromiss, noko han har fått vist til fulle i sine snart sju år som regjeringssjef.

Sjølv om han i dei to regjeringsperiodane sine aldri har hatt fleirtal i Riksdagen, har 63-åringen overlevd politisk og bite seg fast ved makta – fram til no.

No kjempar Löfven ein ny kamp, etter ei historisk avstemming måndag der ein uvanleg allianse mellom Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna felte regjeringa.

Historisk låg støtte

Då Löfven tiltredde første gong, var det som leiar for ei raudgrøn mindretalsregjering som berre 132 av dei 349 representantane i Riksdagen sa ja til. 49 representantar sa nei, medan heile 149 avstod frå å stemme sidan det ikkje fanst noko anna regjeringsalternativ.

Det kom først og fremst av den aukande oppslutninga om Sverigedemokraterna, eit parti som ingen andre i Riksdagen ønskte å samarbeide med.

Dermed stod dei fire borgarlege partia som då utgjorde Alliansen, utan noka moglegheit til å sikre seg parlamentarisk fleirtal.

Nedstemt i Riksdagen

Regjeringssamarbeidet mellom Socialdemokraterna og Miljöpartiet overlevde heilt til neste val sjølv om det undervegs opplevde både manglande budsjettstøtte og regjeringskrise. Löfven greidde å forhandle fram ein avtale om korleis budsjett skulle stemmast fram, noko som gjorde at han mot alle odds kunne halde fram som statsminister.

Etter riksdagsvalet hausten 2018 såg det igjen mørkt ut for Löfven. Han vart nedstemd i ei tillitsvotering og fekk heile 204 stemmer mot seg. Aldri tidlegare hadde ein statsminister vorte stemd ned på denne måten i Sverige.

Men Löfven ville ikkje gi seg og leidde fram til nyåret ei overgangsregjering. Då dei borgarlege mislykkast med å danne ei ny regjering i januar 2019, vart Löfven stemt fram som statsminister for ein ny periode.

Sidan i fjor vår har Sverige vore hardt ramma av koronapandemien. Handteringa til Löfven fekk i byrjinga lite motstand, men etter kvart har tilliten blant veljarane dalt kraftig, og opposisjonen har vorte krassare i kritikken sin.

Regjeringa blir mellom anna kritisert for å ha vore for passiv og for seint ute med å fremje nye lover som opna for meir inngripande smittetiltak. Kritikarane meiner òg at Löfven har late Folkhälsomyndigheten spele ein for dominerande rolle.

Ansvar

I alle åra sine ved makta har Löfven gjenteke kor viktig det er å vise ansvar og brukt det som argument for å bli sitjande sjølv om han har måtta gå på akkord med sosialdemokratane sitt eige politiske program.

I tillegg har han understreka at Sverigedemokraterna ikkje må få nokon innverknad og framstilt seg sjølv om ein garantist for dette.

Men regjeringsmakta har kosta i form av politiske kompromiss som han har inngått med Liberalerna og Centerpartiet. Ifølgje den såkalla januaravtalen skulle dei to partia få gjennomslag for ei rekkje marknadsliberalistiske reformer.

Krisa som førte fram til mistilliten på måndag, kom av eit forslag om liberalisering av husleigemarknaden, som er ei viktig sak for Centerpartiet. Ho fekk likevel Vänsterpartiet til å gjere alvor av trusselen om å stemme for mistillit dersom januaravtalen blir gjennomført.

Fleire alternativ

Då det måndag var klart at det vart mistillit mot regjeringa til Löfven, ville ikkje statsministeren gi noko svar på kva han no gjer på ståande fot. Han konstaterte at den politiske situasjonen er vanskeleg, og sa at det var eit tilfeldig fleirtal som har felt regjeringa.

Löfven skal no snakke med samarbeidspartia før han tek avgjerda si. Han kan skrive ut nyval, eller ganske enkelt gå av. Vel han det siste, er det duka for nye rundar med politiske sonderingar i eit landskap som etter kvart er velkjent. Statsministeren har ei veke på seg til å ta ei avgjerd.

Löfven er framleis ein standhaftig motstandar av alt samarbeid med Sverigedemokraterna.

Men på borgarleg side er fleire parti på glid, blant dei Moderaterna, Liberalerna og Kristdemokraterna, som for få veker sidan fremja eit felles forslag med Sverigedemokraterna om ein strengare innvandringspolitikk.

Dei neste dagane vil det vise seg om Löfven òg evnar å forsere denne krisa og sikre Socialdemokraterna regjeringsmakt ei stund til.

