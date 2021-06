Spekulasjonar etter nytt bilete av Dubai-prinsesse

utenriks

Eit bilete som vart lagt ut på ein open Instagram-konto søndag, viser det som skal vere den 35 år gamle prinsessa saman med ei anna kvinne på flyplassen i Madrid. Teksten som følgjer biletet, lyder: «Herleg Europa-ferie med Latifa» følgd av smilefjes.

Begge kvinnene på biletet ber munnbind, og det er ikkje stadfesta av uavhengige kjelder at det verkeleg er Latifa som er avbilda.

Prinsesse Latifa er dotter av sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emiren av Dubai og statsminister i Dei sameinte arabiske emirata.

Menneskerettsaktivistar har uttrykt sterk bekymring etter at ho i 2018 vart arrestert etter å ha prøvd å flykte frå Dubai.

I februar i år fortalde prinsessa i ein mobilvideo som skal ha vorte smugla ut, og som vart sendt på BBC, at ho vart halden som gissel av faren og at ho frykta for livet sitt. Familien hennar har på den andre sida sagt at ho «blir teken vare på av familien og helsepersonell».

Videoen førte til at FN kravde bevis for at ho framleis var i live.

I mai vart to bilete lagt ut på ein open Instagram-konto og som visstnok viser prinsesse Latifa sitjande mellom to andre kvinner på eit kjøpesenter i Dubai.

