Snart kan den svenske regjeringa falle

utenriks

Utan eit kompromiss i siste liten kjem regjeringa, som består av Socialdemokraterna og Miljöpartiet, til å få fleirtalet mot seg.

Forslaget er fremja av Sverigedemokraterna, og i tillegg har Vänsterpartiet, Moderaterna og Kristdemokraterna varsla at dei vil stemme ja. Dei har til saman 181 representantar, seks fleire enn dei 175 som blir kravde for å fleirtal.

Blir regjeringa felt, har Löfven to val: Regjeringa går av, eller han kan lyse ut nyval innan ei veke.

Dersom regjeringa går av, må talmannen i Riksdagen, som svarer til stortingspresidenten i Noreg, kalle inn partia til samtalar for å sondere støtta til ein ny statsminister og regjering.

Førre gong dette skjedde, etter valet i 2018, tok det 134 dagar før ei regjering var på plass, og då enda det med at Löfven kom tilbake som statsminister etter å ha leidd ei overgangsregjering med avgrensa styresmakt.

Grunnen til krisa er at Vänsterpartiet, som den raudgrøne regjeringa er avhengig av, har varsla at dei vil stemme for mistillit fordi dei er sterkt imot eit forslag om å stille fri leigeprisane på nye bustader.

(©NPK)