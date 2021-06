Partiet til statsministeren vann valet i Armenia

utenriks

Måndag morgon var alle stemmene talde, ifølgje valstyresmaktene. Partiet til Pasjinian, Borgarkontrakten, fekk 53,9 prosent oppslutning.

– Vi veit allereie no at vi har vunne ein overbevisande siger, sa statsministeren noko tidlegare, då førebelse resultat viste at Borgarkontrakten låg an til å vinne.

På andreplass, med 21 prosent, kom eit valforbund leidd av tidlegare president Robert Kotsjarjan. Han har likevel ikkje erkjent nederlaget og meiner det har vore valfusk.

Ekspresidenten krev at opplysningar om fusk og avvik må granskast.

Audmjukande nederlag

Armenia har vore prega av politisk uro sidan krigen mot Aserbajdsjan i fjor. Pasjinian fekk massiv kritikk etter det audmjukande nederlaget, som enda med at Armenia måtte oppgi kontrollen over område i og rundt den omstridde regionen Nagorno-Karabakh.

Tidlegare i år hevda Pasjinian å ha hindra eit forsøk på militærkupp. Formelt gjekk statsministeren av i april, men han har halde fram som mellombels regjeringssjef fram mot valet.

Heile 21 parti fordelte på fire politiske blokker deltok i valet. Partiet til Pasjinian og valforbundet til Kotsjarjan har vore rekna som hovudkonkurrentane.

– Klar for duell

Valdeltakinga vart høgare enn først anteken. Trass ei hetebølgje møtte nesten 50 prosent av dei 2,6 millionane stemmeføre i landet opp.

I valkampen gjekk det til tider hardt for seg. Pasjinian hadde med seg ein hammar som han viste fram på valkampmøta, medan Kotsjarjan hevda han var klar for å møte Pasjinian til duell.

I krigen i fjor fekk Aserbajdsjan støtte frå Tyrkia, medan våpenkvila vart forhandla fram av Russland. Regjeringa i Russland håpar truleg at valsigeren til Pasjinian vil bidra til at våpenkvila blir overhalden.

