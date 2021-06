Nyheitsbyrå: Storbritannia vil regulere strøymetenester

utenriks

Planane er venta å bli presenterte neste veke. Tilsynsstyresmakta Ofcom vil visstnok får høve til å ta avgjerder i saker som kjem av klagar på feil og partiskheit hos strøymetenestene.

– Reglane for korleis kringkastarane opererer, vart skrive for ein analog tidsalder. Dei er ikkje eigna for ein tidsalder med smart-tv-ar og strøyming, seier ei ikkje namngitt regjeringskjelde til PA.

Kjelda hevdar òg at tradisjonelle britiske kringkastarar må kjempe mot strøymegigantane med «hendene bundne bak ryggen».

