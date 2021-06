Leiaren for Sannfinnene gir seg

utenriks

50-åringen opplyser måndag at han ikkje vil stille til attval på landsmøtet til partiet i august.

– Eg sa for fire år sidan at det ikkje er bra for ein partileiar å klamre seg til stillinga for lenge eller føle seg for komfortabel der. Då byrjar ein å tru at ein er uerstatteleg, seier Halla-aho til finske medium.

Halla-aho har leidd Sannfinnene sidan 2017. Det høgrepopulistiske partiet vart Finlands nest største i riksdagsvalet i 2019, bak det sosialdemokratiske partiet.

Finland blir i dag styrt av ei koalisjonsregjering med sosialdemokratane, Centern, Dei Grøne, Vänsterförbundet og Svenska folkpartiet.

