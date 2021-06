Löfven skal snakke med samarbeidspartia – ventar med avgjerda si

utenriks

Det opplyser Löfven på ein pressekonferanse etter avstemminga i Riksdagen måndag. Då stemde eit fleirtal beståande av Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna og Kristdemokraterna ja til eit mistillitsforslag.

Han understreka at han har ei veke på seg til å fatte avgjerda, og sa samtidig at Socialdemokraterna er villige til å stille seg til disposisjon og ta ansvar, og at det viktigaste for han er å gjere det som er best for Sverige.

Om han ikkje lyser ut nyval, må regjeringa gå av og det er duka for nye regjeringssonderingar i Sverige.

(©NPK)