Löfven held pressekonferanse etter mistillitsvotum

utenriks

Pressekonferansen blir halden digitalt.

Regjeringa til Löfven, som består av Socialdemokraterna og Miljöpartiet, vil truleg få fleirtalet til Riksdagen mot seg under avstemminga, som starta klokka 10.00.

Han har då to val, anten å gå av eller bruke opptil ei veke på å skrive ut nyval.

Går han av, vil det i så fall bety at leiaren for Riksdagen, talmann Andreas Norlén, må starte sonderingar for å finne ut om det er mogleg å få parlamentarisk fleirtal for ei borgarleg regjering eller ei ny Löfven-regjering.

