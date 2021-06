Iran: Atomkraftverk stengt etter teknisk feil

utenriks

Inntil vidare er kraftverket i byen Bushehr kopla frå straumnettet. Nedstenginga byrja laurdag, ifølgje ein representant for det statlege straumselskapet Tavanir.

Kva slags tekniske feil det er snakk om, har ikkje vorte opplyst. Tavanir seier nedstenginga vil vare tre–fire dagar.

Innbyggjarane i Iran vart søndag oppmoda til å senke straumforbruket på grunn av høge temperaturar og avgrensa produksjon som følgje av reparasjonar på atomkraftverket i Bushehr.

Kraftverket vart bygd av Russland og sett i drift i 2011. Iran er forplikta til å sende brukte brenselstavar tilbake til Russland, som eit tiltak for å dempe bekymringa i verdssamfunnet for at Iran skal prøve å utvikle atomvåpen.

Nedstenginga i Bushehr skjer samtidig som det går føre seg internasjonale forhandlingar for å redde avtalen om atomprogrammet til Iran. Tidlegare i år åtvara ein iransk tenestemann om at atomkraftverket kunne få problem sidan Iran ikkje får kjøpt delar til anlegget som følgje av sanksjonar innført av USA.

(©NPK)