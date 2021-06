Forfatningsdomstolen i Tyrkia behandlar forbod mot kurdiskvennleg parti

utenriks

På grunn av formell feil vart eit krav til domstolen avvist i mars. Tidlegare denne månaden leverte påtaleleiaren ved domstolen eit nytt krav om å forby HDP, og måndag vart det klart at saka blir behandla, melder nyheitsbyrået Anadolu.

President Recep Tayyip Erdogan skuldar HDP for å vere den forlengde armen til det kurdiske arbeidarpartiet PKK. Tyrkia ser på PKK som ein terrororganisasjon, og partiet står òg på terrorlista til EU og USA.

I det 850 sider lange skuldingsskriftet blir HDP skulda for mellom anna separatisme. Påtaleleiaren ber om at partiet blir forbode permanent og at 500 personar har fått forbod mot politisk aktivitet.

HDP seier dei ikkje har sett dokumentet. Partiet er det nest største opposisjonspartiet i nasjonalforsamlinga og fekk 11,7 prosent av stemmene i valet for tre år sidan.

