WHO: Over 700.000 sjølvmord i 2019

Sjølv om sjølvmordsraten har falle med 36 prosent frå 2000 til 2019, er talet framleis for høgt, meiner WHO.

Koronapandemien har dessutan auka mange av risikofaktorane for sjølvmord, slik som arbeidsløyse, økonomiske problem og sjølvisolering, noko som kan medføre høgare tal når statistikken for 2020 er klar.

WHO seier at land kan forhindre sjølvmord ved å sikre at unge menneske er i stand til å takle emosjonelle og sosiale kriser, og dessutan gjere det mogleg for folk med sjølvmordstankar å få hjelp.

