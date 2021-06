Vallokala har opna i Iran

utenriks

Vallokala opna klokka 7 lokal tid, men mange iranarar har lita tru på at valet fører til endring i landet.

Det mektige Vaktarrådet godkjende berre sju av nærare 600 kandidatar som ønskte å stille til val, og ingen av dei er framståande reformistar eller nært allierte av avtroppande president Hassan Rouhani.

Rouhani vart valt som president i 2013 og attvalt i 2017. Han blir rekna som ein relativt moderat og reformvillig politikar, og han var mellom anna sentral i forhandlingane som førte til den internasjonale atomavtalen i 2015.

Rouhani bad sjølv Vaktarrådet sikre betre konkurranse, men han fekk ikkje gjennomslag. Veljarane har derfor få alternativ å velje blant.

Meiningsmålingar og analytikarar reknar den ultrakonservative kandidaten Ebrahim Raisi som favoritt til å vinne valet. Han er på linje med den øvste leiaren i landet Ayatollah Ali Khamenei.

Fleire har trekt seg frå valkampen, noko som gjere at Irans 59 millionar stemmeføre berre kan velje mellom fire kandidatar. Tidlegare sentralbanksjef Abdolnasser Hemmati stiller som den moderate kandidaten, men han har ikkje klart å vinne same oppslutning som sitjande president Rouhani, som ikkje kunne stille til val fordi han har sete i to periodar.

Det er venta at oppslutninga ved valet blir på 42 prosent, noko som i så fall vil vere den lågaste valdeltakinga sidan revolusjonen i 1979.

