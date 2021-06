Smitterekord i Moskva

utenriks

I Russland samla sett vart det registrert 17.262 nye koronatilfelle, ifølgje offisielle tal. Det er det høgaste dagstalet sidan februar.

– Vi ser effekten av virusvariantar som er meir aggressive, vanskelegare å motstå og som spreier seg raskare, seier ordføraren i Moskva, Sergej Sobjanin.

For å motverke smittespreiinga har styresmaktene innført krav om at barar og restaurantar må stengje klokka 23. Vaksine er òg gjord obligatorisk for tilsette i butikkar, utdanningssystemet, helsevesenet, offentleg transport og andre sektorar som inneber kontakt med mange menneske.

(©NPK)